Сведения об образовательной организации
Основные сведения
Структура и органы управления образовательной организацией
Документы
Образование
Руководство
Педагогический (научно-педагогический) состав.
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Международное сотрудничество
Организация питания в образовательной организации
Образовательные стандарты
Информационная безопасность *
Противодействие коррупции
О школе
Слово основателя школы
Отзывы о школе
Расположение
Наши учителя
Наши выпускники
История
3D-тур по школе
Фотогалерея школы
Образование
Образование
ГИА
ВПР
Олимпиады
Дистанционное обучение
Детская театральная студия
Школьный музей «Память»
Новости
Мероприятия
Контакты
г. Самара, ул. Лукачёва 42 А
8:30 - 17:00 (пн-пт)
8 (846) 334-43-81
alternativaaaioffe2010@yandex.ru
Версия сайта для
слабовидящих
Меню
Сведения об образовательной организации
Основные сведения
Структура и органы управления образовательной организацией
Документы
Образование
Руководство
Педагогический (научно-педагогический) состав.
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Международное сотрудничество
Организация питания в образовательной организации
Образовательные стандарты
Информационная безопасность *
Противодействие коррупции
О школе
Слово основателя школы
Отзывы о школе
Расположение
Наши учителя
Наши выпускники
История
3D-тур по школе
Фотогалерея школы
Образование
Образование
ГИА
ВПР
Олимпиады
Дистанционное обучение
Детская театральная студия
Школьный музей «Память»
Новости
Мероприятия
Контакты
Сведения об образовательной организации
Основные сведения
Структура и органы управления образовательной организацией
Документы
Образование
Образовательные стандарты и требования
Руководство и педагогический состав
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приема обучающихся
Доступная среда. Организация питания в школе
Международное сотрудничество
Информационная безопасность
Локальные акты
Нормативное регулирование
Педагогам
Обучающимся
Родителям
Детские безопасные сайты
ГИА
ОРКСУЭ / ОДНКНР
Меню горячего питания обучающихся по начальному общему образованию
Обработка персональных данных
Политика конфиденциальности
АНОО «Школа «Альтернатива»
Первая
негосударственная
школа полного
дня в Самаре
Основана в 1992 г.
Идёт набор
в 1-10 классы
Оставить заявку
Приглашаем
на экскурсию по школе
Запишитесь на удобный Вам день
Свободные места
Алгоритм поступления
30 лет
обучаем на высоком уровне
Благодаря эффективным педагогическим
и воспитательным технологиям
Школа «Альтернатива» -
это гармоничное сочетание
Фундаментального
образования
Разностороннего
развития личности
Комфортной среды
Орехова
Татьяна Борисовна
директор школы
Наша школа
– это качественные знания
и достойное воспитание
Нацеленное на патриотизм, доброту, милосердие
Небольшие классы
до 17 человек
Обеспечивают
индивидуальный
подход
Отсутствие домашних
заданий до 5 класса
Минимум
домашней работы
у старшеклассников
Безопасный
трансфер
Сопровождаем
детей до школы
и обратно
Разнообразная
и здоровая еда
3-х разовое горячее
питание, своя кухня
В школе проводятся
увлекательные
мероприятия
2 февраля 2025
День воинской славы России
17 января 2025
Выставка работ учащихся 6-7 классов.
27 декабря 2024
Новогодняя афиша
Все анонсы и отчеты
Готовим
образованных, конкурентоспособных
и интеллектуально
развитых детей
которые легко адаптируются в современных условиях
Учитываем особенности и возможности каждого
Все условия для проведения образовательного процесса. Предусмотрены групповые и индивидуальные занятия.
Гарантия поступления в престижные вузы
Разрабатываем индивидуальные образовательные маршруты для подготовки к поступлению в выбранный вуз.
Дополнительное образование
У учеников достаточно времени, чтобы заниматься в секциях, кружках и любимым делом.
Наши ученики
успешны
в современном мире
Школа служит ученикам отличным
стартом
для дальнейшего развития
Усиленная образовательная
программа
Глубокое изучение английского языка
и дополнительные часы для отработки
навыка по основным предметам.
Уделяем большое внимание
здоровью детей
Проводим динамические паузы
и прогулки. Психолог и логопед
сопровождают образовательный процесс.
Раскрываем индивидуальные
способности
Авторские программы «От малой Родины
к Большому миру», «Волшебная струна»,
участие в интеллектуальных мероприятиях.
В школе
дружелюбная
атмосфера и
достойное окружение
Высокий уровень культуры обучающихся
Спортивный комплекс
Внеклассные мероприятия
Игровая площадка
Комфортные
учебные классы
Уютная столовая
и своя кухня
Обеспечиваем полную
безопасность
Не ограничиваем детей в свободе, но они всегда
под опекой классных руководителей и воспитателей
Круглосуточная охрана
всей территории
Постоянная
связь с родителями
В школе работает
врач и медсестра
Дети всегда
под присмотром
Сплочённая
команда учителей-
единомышленников
Стабильный и высокопрофессиональный педагогический коллектив
работает в школе «Альтернатива» от 5 до 25 лет
Орехова
Татьяна Борисовна
директор
Матросова
Светлана Семеновна
зам. директора по УВР
Филатова
Галина Викторовна
зам. директора по УР
Шарипова
Анастасия Юрьевна
учитель начальных классов
Купцова
Ольга Витальевн
воспитатель
Лушникова
Ольга Львовна
учитель математики
Апрелева
Алина Дмитриевна
учитель начальных классов
Бурмистрова
Марина Владимировна
учитель ИЗО и технологии
Кащеева
Елена Игоревна
учитель русского языка и литературы
Дукальская
Татьяна Геннадьевна
учитель истории и обществознания
1
#
Весь педагогический состав
Типовой
распорядок дня
Каждый день в школе
насыщен новым знаниями
и интересными событиями
9:00 - 9:15
Начало занятий
9:10 - 9:30
Завтрак начальной школы
10:10 - 10:30
Завтрак основной и средней школы
08:30 - 13:25
Занятия по расписанию
13:25 - 14:10
Обед и активный отдых
14:10 - 16:00
Занятия по внеурочной деятельности
(шахматы, танец, хор,
бадминтон, настольный теннис,
подвижные игры, подготовка к д/з)
16:00 - 17:05
Полдник и самоподготовка
17:05
Отъезд домой
Мы
первооткрыватели
и лидеры
в сфере частного школьного образования в Самаре
Начальная
школа
Трехразовое питание
Ежедневная прогулка
Возможность выполнения домашних заданий в школе
Иностранный язык с 1-ого класса
Информационные технологии
Развивающие и творческие занятия
от 38 000 руб.
Средняя
школа
Трехразовое питание
Повышенный уровень по базовым учебным предметам
Информационные, проектные и модульные технологии
Занятия по подготовке к олимпиадам и конкурсам
Творческие занятия
от 38 500 руб.
Старшая
школа
Трехразовое питание
Индивидуальный учебный план
Углубленная подготовка по профильным предметам
Профориентация
Подготовка к учебе в вузе
Творческие занятия
от 45 000 руб.
Хотите, чтобы Ваш ребенок
вошёл
в наш Золотой фонд?
Наш успех – это наши выпускники
За 30 лет школа выпустила
40 медалистов и 10 учеников,
набравших 100-баллов
Многие из них стали
успешными людьми!
Высокое качество
освоения
образовательных
программ
Достойные результаты
ЕГЭ и ОГЭ
Наши выпускники
поступают
в престижные вузы
Школа, проверенная
временем
Исторические памятные события школы «Альтернатива»
1992
год
Была открыта школа, набран первый класс и проведены первые уроки
2000
год
Школа заняла 1 место в городе по результатам ЕГЭ по математике
2020
год
В выпускном 11 классе было 6 золотых медалистов из 9 учащихся
2023
год
Награда за высокие результаты ОГЭ и ЕГЭ. В Самаре мы заняли 2 место по русскому языку и 9 место по математике
Полная история школы
Набираем детей, готовых
получать
качественные знания
Доступно
20 мест
1 класс
2 места
2 класс
2 места
3 класс
0 мест
4 класс
0 мест
5 класс
2 места
6 класс
2 места
7 класс
4 места
8 класс
4 места
9 класс
0 мест
10 класс
2 места
Школа «Альтернатива» -
надежная опора
в деле воспитания достойных граждан
в сфере частного школьного образования в Самаре
Читать все отзывы
Более 20
кружков, секций и доп. занятий
Школа соответствует высоким требованиям современных реалий
По плану работы школы
Спортивные и культурные мероприятия
2-11 классы
Логопедическая помощь
1-5 классы
Олимпиады, конкурсы, викторины, конференции
5-11 классы
Психологические тренинги. Здоровый образ жизни
8-11 классы
Обязательные занятия
Развитие функциональной грамотности
3-9 классы
1 раз в неделю
ОРКСЭ (основы религиозных культур и светской этики)
4 класс
1 раз в неделю
История Самарского края
6-7 классы
1 раз в неделю
Информационная безопасность
7 класс
1 раз в неделю
НОСЖ (нравственные основы семейной жизни)
10 класс
1 раз в неделю
Внеурочная деятельность
Динамическая пауза
3-9 классы
1 раз в неделю
Мир танца (танцевальный ансамбль)
1-4 классы
2 раза в неделю
Хоровое пение (вокальный ансамбль)
1-4 классы
1 раз в неделю
Проектная деятельность
5-8 классы
1 раз в неделю
Разговоры о важном
1-11 классы
1 раз в неделю
Развивающие занятия
Шахматы
2-11 классы
Подвижные игры
1-4 классы
1 раз в неделю
Бадминтон (секция)
5-7 классы
2 раза в неделю
Настольный теннис
8-11 классы
в свободное время
Авторская экскурсионная программа «Знай свой край»
1-4 классы
Авторская песня (по желанию)
7-11 классы
Кружок «Успешный пользователь ПК»
5-8 классы
Авторская программа «От малой Родины к Большому миру»
5-11 классы
Психологические занятия
Психологическое консультирование родителей
все классы
Психологическая помощь ребёнку в период адаптации
новые дети
Психологическое сопровождение учащихся
все классы
Групповые психологические тренинги
все классы
Посмотреть все занятия
Уделяем большое внимание
физической активности
Спорт позитивно влияет на развитие детей
Физкультура - обязательный
предмет
для всех
А для 1-4 классов также проводятся
динамические паузы и подвижные игры.
Спортивные секции на выбор
«Весёлые старты» для детей и родителей
Торжественное награждение
победителей спортивных соревнований
Физическая культура развивает школьников:
Укрепляет здоровье
и повышает иммунитет
Формирует важные качества:
уверенность в себе,
самообладание и волю
Помогает быстрее
восстановиться после болезни
Традиционные школьные
мероприятия:
День Знаний
День учителя
Новогодние
праздники
Литературная
гостиная
Спектакли на
английском языке
День 8 Марта
Интеллектуальные
марафоны
День Победы
Чествование призеров
и победителей
мероприятий
Итоговый годовой
концерт
Последний звонок
Выпускные вечера
Общешкольные
линейки
Будьте в курсе наших событий!
Заявка на обучение
в АНОО «Школа «Альтернатива»
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
Отправить заявку
Согласие на обработку персональных данных в соответствии
с политикой конфиденциальности
Алгоритм поступления в школу
Позвонить по телефону
8 (846) 334-43-81
Записаться на встречу с директором
Совершить экскурсию по школе
Пройти собеседование
Заключить договор
Получить достойное образование для ребёнка и удовольствие от обучения
Вернуться на страницу
Благодарим Вас!
В ближайшее время мы
свяжемся с Вами
Вернуться на страницу